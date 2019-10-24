الأمم المتحدة تُنشئ فريقاً "رفيع المستوى" لمساعدة النازحين





وأشار حق إلى أن الفريق، سيعمل على زيادة الاهتمام والدعم العالميين بالمشردين، ووضع توصيات ملموسة للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، لتحسين النهج والاستجابة لهذه القضية".



واختتم حق بالقول: "الأمين العام سيعلن قريباً عن أعضاء الفريق المتوقع أن يبدأ عمله أوائل عام 2020، وأن يقدم توصياته إلى الأمين العام خلال عام من اجتماعه الأول".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إنشاء "فريق رفيع المستوى معني بملف النزوح الداخلي، لإيجاد حلول لحالات المشردين، وتخفيف التأثير على ملايين الأشخاص المتضررين"، ومن المقرر أن تباشر اللجنة عملها في بداية العام المقبل.وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أعلن اليوم إنشاء فريق رفيع المستوى معني بملف النزوح الداخلي"، وفق وكالة (سبوتنك).