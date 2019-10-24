أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد

وعُيِّن إبراهيم العساف وزير الخارجية السابق، بأمر ملكي في 27 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بدلاً من عادل الجبير، الذي تم تعيينه حينها وزير دولة للشؤون الخارجية.



وكان العساف (الذي بقي في منصبه 300 يوم تقريباً) ضمن الشخصيات السعودية النافذة، التي تم إيقافهم بأمر ملكي في فندق (ريتز كارلتون) بالرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 للتحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد التي أسّسها الملك سلمان بن عبد العزيز، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان في إطار حملة مكافحة الفساد بالمملكة؛ ولكنه بُرئ من شبهات الفساد التي كانت تحوم حوله، وعُين وزير دولة ومستشاراً للملك.

رام الله - دنيا الوطنشكر وزير الخارجية السعودي الجديد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أول تصريح لفيصل بن فرحان، الذي نوه فيه برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي، بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأربعاء، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، بدلاً من إبراهيم العساف.ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير دولة، وعضواً بمجلس الوزراء، كما وجه وزير الخارجية الجديد، شكره وتقديره لسلفه إبراهيم العساف.وأعرب بن فرحان عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة، وخدمة مصالح الشعب السعودي.