سعياً لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. (أزرق أبيض) يشرع في مفاوضات مع الأحزاب الأخرى



وتعهد غانتس ببذل قصارى الجهود لتشكيل حكومة مصالحة وطنية، تسعى إلى رأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي، وتخدم جميع فئاته، مؤكداً ضرورة تجنب انتخابات جديدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقد أجرى غانتس الليلة الماضية، مكالمات هاتفية مع 14 رئيس حزب قال بعدها: إنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية وواسعة.





وأُفيد أن غانتس تحدث أيضاً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واتفق معه على الاجتماع قريباً، وذكر أن نتنياهو أوضح خلال المكالمة أنه يجري المفاوضات باسم كتلة اليمين والمتدينين، والتي تضم 55 عضو (كنيست).



كما تحدث غانتس مع رؤساء (القائمة المشتركة)، واتفق معهم على الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.





ومن المقرر، أن يجتمع طاقم المفاوضين من (أزرق- أبيض)، يوم الأحد المقبل في تل أبيب مع ممثلي حزب (الليكود) ثم مع ممثلي حزب (إسرائيل بيتنا) وفي يوم الثلاثاء المقبل سيتم الاجتماع مع ممثلي كل من (العمل- غيشر) و(المعسكر الديمقراطي).

رام الله - دنيا الوطنغداة تكليف رئيس (أزرق- أبيض)، بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، يستعد الحزب لخوض المفاوضات الائتلافية مع الأحزاب الأخرى، وفي مقدمتها (الليكود).