غانتس يكشف تفاصيل أفكاره لتشكيل الحكومة الإسرائيلية ويوجه دعوة لليكود ونتنياهو

سيكونون في الحكومة وأولئك الذين لن يكونوا؛ لسماع محنة جميع المواطنين الإسرائيليين قبل صياغة الخطوط الأساسية.





وأضاف غانتس، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13: "سأتوجه أولاً إلى الليكود ونتنياهو وأقترح أن يكون جزءًا من الحكومة، و يجب أن نحذر أولئك الذين لا يرون أمامهم سوى مصلحتهم الشخصية، أي شخص يجر إسرائيل إلى انتخابات أخرى سوف ينبذه النظام السياسي وسيختفي في النهاية ويصبح منقرضاً على الخريطة السياسية، الجمهور لن يغفر لمن يقدمون شؤونهم الخاصة على المصلحة الوطنية".



وتابع: "لقد تحدثت مع عضو الكنيست عمير بيرتس رئيس حزب العمل، وفي الحديث أكدت رغبتي في تشكيل حكومة وحدة واسعة، واتفقنا على الاجتماع قريبًا".





من ناحيتها، قال صحيفة ( معاريف) الإسرائيلية: " رفضت أيليت شاكيد رئيسة حزب اليمين الجديد في حديث مع بيني غانتس هذا المساء اقتراح الأخير للاجتماع معها كجزء من مفاوضات الائتلاف، وقالت شاكيد أن المفاوضات ستجري فقط من خلال الليكود الذي يمثل الكتلة اليمينية".

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه سيدعو جميع أحزاب الكنيست، وأولائك الذين