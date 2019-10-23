شاهد: حوار طريف بين بوتين والسيسي حول تشابه ربطتَي العنق

رام الله - دنيا الوطنشهد لقاء عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي اليوم، واقعة طريفة، سجلتها كاميرا قناة (روسيا اليوم)، إذ صدف أن ربطتي عنق الزعيمين متشابهتان، مما دعا الرئيس الروسي إلى التعليق على ذلك.ورصدت الكاميرات حواراً باسماً بين الزعيمين بشأن ربطة العنق.وأشارت القناة إلى أن السيسي دعا بوتين، خلال لقائهمها على هامش القمة الروسية الأفريقية، إلى حضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية، وكذلك المشاركة في مراسم انطلاق المنطقة الصناعة الروسية في قناة السويس.وتعقد القمة الروسية الأفريقية برئاسة بوتين والسيسي، بما أن مصر تترأس حالياً الاتحاد الأفريقي، علماً أن القمة هي أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.