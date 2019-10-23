الكشف عن رحلة غامضة من "إسرائيل" للسعودية

كشفت الصحفي الإسرائيلي، (يوسي ملمان) مساء اليوم الأربعاء، النقاب عن رحلة غامضة انطلاقاً من إسرائيل وصولاً إلى المملكة العربية السعودية.



ووفقاً لمراسل صحيفة (معاريف)، طائرة خاصة، من طراز تشيلنجر، حلقت أمس من (مطار بن غوريون)، وهبطت في عمان، حيث مكثت دقيقتين من أجل تبييض رحلتها، ثم حلقت متوجهة إلى الرياض، حيث مكثت على المدرج 55 دقيقة، ثم عادت إلى (مطار بن غوريون)، وفقاً للصحفي الإسرائيلي أفي شارف.



ونشر (ميلمان) عبر صفحته على (تويتر)، "أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، تواجد في الرياض أيضاً أمس، وربما توجد علاقة، وفي تقديري، ربما مسؤول إسرائيلي رفيع، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو رئيس الموساد يوسي كوهين، توجهوا بالطائرة؛ لبحث موضوع سورية".

رام الله - دنيا الوطن