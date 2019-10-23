نتنياهو: سنبذل قصارى جهدنا لمنع جولة أخرى من الانتخابات

نتنياهو خلال اجتماع مع كتلة اليمين

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن مواطني إسرائيل "لن يغفروا لأي شخص يقودنا إلى انتخابات ثالثة"، وفق تعبيره.



وأضاف في كلمه له خلال اجتماع كتلة (اليمين) في إسرائيل، اليوم الأربعاء: "سنبذل قصارى جهدنا لمنع جولة أخرى من الانتخابات"، وفق ما نقلت عنه صحيفة (يديعوت أحرونوت).



ومن المقرر، أن يكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، اليوم، رسمياً رئيس حزب (أزرق- أبيض)، بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأعلن مقر رؤساء إسرائيل، أن كتاب التفويض سيُسلّم إلى غانتس في الساعة الثامنة مساءً، حيث يمنح المرشح مهلة 28 يوماً لإكمال تشكيل الائتلاف الجديد قابلة للتمديد بـ 14 يوماً آخر.



وكان نتنياهو قد أعاد كتاب التفويض إلى رفلين، يوم الاثنين بعد أن لم يفلح في الحصول على أغلبية الـ 61 نائباً اللازمة لنيل ثقة (كنيست) في حكومة برئاسته.



وفي تصريح مقتضب للصحفيين، خارج منزله، أمس، أعرب غانتس عن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن فشل بذلك نتنياهو.



وعلم أن غانتس سيوجه الدعوة لـ (القائمة المشتركة) أيضاً، للمشاركة في المفاوضات الائتلافية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).