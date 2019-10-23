الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بياناً، أكد فيه التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، بعيداً عن إغلاق الطرق.



ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري: إن البلاد لا تتحمل "أن تبقى معلقة"، وفق ما نقل عنه تلفزيون (المنار) التابع لجماعة (حزب الله).





وأضاف بري لكتلته البرلمانية خلال اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء: "البلد لا يحتمل أن يبقى معلقاً، ونخشى من الفراغ"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وتعم لبنان مسيرات ومظاهرات حاشدة منذ الخميس الماضي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة في البلاد، وسط مطالبات برحيل رموز النظام الحالي.

رام الله - دنيا الوطن