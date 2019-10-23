قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود

قال الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد: إن فلسطين ليست قطعة أرض مسجلة كملكية عقارية، بل في وجدان تونس وحرائرها، مشيراً إلى أن فلسطين منقوشة في الصدور، ولن تقدر على فسخه أي قوة.



وأضاف سعيد، في أول خطاب له، خلال مراسم تنصيبه رئيساً لتونس بشكل رسمي، الأربعاء: "آن الأوان لوضع حد للمظلمة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وموقفنا تجاه فلسطين هو موقف ضد الاحتلال، وحان الوقت لوضع حد لمظلمتهم".



وتابع سعيد: "موقفنا من القضية الفلسطينية ليس ضد اليهود وحميناهم بتونس، لن يسقط الحق الفلسطيني كما يتوهم الكثيرون بالتقادم، ولا مجال للمساس بحقوق المرأة، وما أحوجها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".



وأكمل سعيد: "الحرية التي دفع شعبنا ثمنها غالياً لن يقدر أحد على سلبه إياها، ولا مجال لأي عمل خارج إطار القانون، وأي رصاصة من إرهابي ستُقابل بوابل من الرصاص لا يحده عد ولايحصى".



واستطرد: "لم يكتفِ الشعب التونسي بدولة القانون بل تحول إلى مجتمع القانون، وتجربة تونس أصبحت نموذجاً يحتذى، وقد استعصى على الكثيرين في تونس والعالم، فهم هذه اللحظة التاريخية".

رام الله - دنيا الوطن