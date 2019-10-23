بوتين: روسيا مُصممة على زيادة وجودها في أفريقيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن روسيا مصممة على زيادة وجودها في أفريقيا على مستوى الدولة، داعياً الدول الأفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا في غضون أربع - خمس سنوات.



وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لقمة "روسيا- أفريقيا"، الأربعاء: "عملت العديد من الشركات الروسية منذ فترة طويلة وبنجاح مع شركاء من مختلف قطاعات الاقتصاد الأفريقي، وهي مصممة على زيادة وجودها في إفريقيا، وبالطبع، سندعم مثل هذه الخطط على مستوى الدولة" بحسب وكالة (سبوتنك).



وأضاف بوتين: "كل هذا يسمح لنا بالاعتماد على زيادة أخرى في المؤشرات التجارية، وأعتقد أنه في وسعنا مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات الأربع إلى الخمس القادمة، وهذا على الأقل".



وتابع بوتين: "يشارك بلدنا في مبادرة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية، وحتى الآن، يتجاوز المبلغ الإجمالي لعمليات شطب الديون 20 مليار دولار".