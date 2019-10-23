أمريكا تُعلن مغادرة قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة الآمنة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس: إن قوات سوريا الديمقراطية غادرت المنطقة الآمنة في سوريا، وذلك وفق المتفق عليه بين تركيا والولايات المتحدة.



وأضاف بنس، وفق وكالة (سبوتنك) الأربعاء، أن المناقشات مع تركيا والأكرد، حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة، ويمكن تحقيق ذلك.



وتابع بنس: "تلقينا اليوم رسالة من قائد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، مفادها أن جميع قواتهم العسكرية قد انسحبت بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا".



ووافقت تركيا، بناء على هدنة توسط فيها بنس، على وقف إطلاق النار في شمال سوريا لمدة خمسة أيام بدأت الخميس 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وانتهت يوم أمس الثلاثاء.



وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الولايات المتحدة، أبلغت تركيا بأن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة في شمال سوريا قد اكتمل.



وأضاف البيان أنه لا توجد حاجة في هذه المرحلة لشن عملية أخرى خارج المنطقة الحالية للعمليات.