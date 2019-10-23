الكرملين: الولايات المتحدة غدرت بأكراد سوريا وتخلت عنهم

مقاتلون أكراد سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين): إن الولايات المتحدة، غدرت بأكراد سوريا، وتخلت عنهم.



وناشد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف لوكالات أنباء روسية، الأكراد بالانسحاب من منطقة الحدود، بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة، وإلا سيصبحون فريسة للجيش التركي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وذكر، أن الولايات المتحدة، تشجع الأكراد على ما يبدو على البقاء قرب الحدود السورية مع تركيا، والاشتباك مع الجيش التركي.