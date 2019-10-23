شاهد: قوات أمريكية جديدة تصل السعودية

وقال إسبر، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أجريت لقاء مثمرا جدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، في ظل نشاطات إيران المزعزعة".ووصل الوزير الأمريكي إلى المملكة، يوم الاثنين، في زيارة غير معلنة مسبقا، لبحث "المخاوف المشتركة" للبلدين في ظل تصعيد التوتر مع إيران، وعقد محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.يذكر أن واشنطن قررت في 11 تشرين أول/أكتوبر نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر في الخليج.وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي أعلن البنتاغون أنه سيتم نشر بطارية صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي و4 رادارات من نوع "سنتينل"، بالإضافة إلى 200 فرد من طواقم الصيانة، في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية.