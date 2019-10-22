بعد سعد الحريري.. كلمة مرتقبة للرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيس اللبناني ميشال عون

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (ليبانون ديبايت) بأن الرئيس اللبناني ميشال عون سيتوجه بكلمة إلى اللبنانيين خلال الـ 48 ساعة المقبلة.



ويوم الإثنين، أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية، مؤكدا أنه لم يطلب مهلة 72 ساعة من المحتجين بل من شركائه في الحكم.



وقال الحريري إنه "منذ تشكيل الحكومة وهو يطالب الأفرقاء بتحقيق الكرامة الفردية لكل المواطنين، بحيث يتم تأمين كل احتياجاتهم من تعليم وطبابة وغيرها"، لافتا إلى أنه يعتبر أن "هدف الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس الفردية المستمدة من الكرامة الوطنية".



وأضاف أنه "بعدما صبر اللبنانيون كثيرا وصلوا إلى مكان من اليأس ما أدى إلى الانفجار، والمطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة، لكن المطلب الواضح هو المطالبة بكرامتهم وباحترامهم".



وفي أعقاب ذلك، طالب المحتجون في لبنان رئيس الوزراء، سعد الحريري، بالرحيل، وذلك رغم إعلان الحكومة موافقتها على بنود الورقة الإصلاحية.



ويشهد لبنان منذ نحو أسبوع مظاهرات حاشدة في مختلف المدن احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وعلى أداء الحكومة، وقد ارتفعت مطالب المحتجين وتحولت إلى المطالبة برحيل الحكومة.