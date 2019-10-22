شاهد: الأسد يُشرف على رمايات مدفعية في إدلب











رام الله - دنيا الوطننشرت الرئاسة السورية، مقطع فيديو للرئيس السوري، بشار الأسد، خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، وحدات الجيش السوري في الخطوط الأمامية على مشارف مدينة إدلب.وأشرف الأسد على رمايات من المدفعية، واستمع إلى شرح ميداني من ضباط الموقع، وظهر في مقطع الفيديو مع عدد من عناصر الجيش السوري، في مقدمتهم، العميد سهيل الحسن، قبل أن يقف في مواقع قريبة من المدفعية السورية المرابضة في المنطقة، وفق "روسيا اليوم".