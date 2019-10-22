متظاهرو لبنان.. حرق لعلمي أمريكا وإسرائيل وعلم فلسطين يُرفرف

رام الله - دنيا الوطنرغم تركيز التظاهرات بلبنان على مضامين محددة، وهي رحيل الطبقة السياسية والحالة الطائفية ومكافحة الفساد والفاسدين، إلا أنها بذات الوقت لم تخل من رسائل واضحة لأمريكا و"إسرائيل" وبعض الأنظمة العربية، وكذا رسائل ود لفلسطين ودول الربيع العربي.وكان لافتاً أمام السيل الجارف من ابتكارات "التعبير والمجسمات والعبارات واليافطات"، بروز تفاعل كبير لحوادث حرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي على حد سواء وفق (عربي 21).وعلى الرغم من إجماع اللبنانين على رفع العلم اللبناني فقط، بعيداً عن أي تشكيلات حزبية أو طائفية، إلا أن بروز أعلام فلسطين والجزائر كان لافتاً، في دلالة بارزة على امتداد فكرة التظاهرات بلبنان مع حالة النهوض الشعبي العربي بعمومها دون انفصال.وفي سياق مقابل، كان اللافت أيضاً حضور علم فلسطين من بين أعلام لبنان التي رفعها المتظاهرون، في رسالة تشابهت إلى حد كبير مع رسائل رفع علم فلسطين في كل من مصر والجزائر وتونس.