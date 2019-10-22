مقتل جنديين في انفجار استهدف مركبة عسكرية في اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

قتل جنديان اليوم (الثلاثاء) في انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، بحسب مصدر محلي مسؤول.



وقال المصدر لوكالة أنباء (شينخوا) إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم في مركبة عسكرية في أثناء مرورها في منطقة المعقل بمديرية المخا غربي محافظة تعز.



وأكد أن الانفجار تسبب بمقتل جنديين اثنين على الأقل وإصابة ثلاثة اخرين.



وبحسب المصدر، فان العبوة تم زراعتها وتفجيرها عن بعد في أثناء مرور المركبة العسكرية.



ولم تتبن أي جهة الهجوم.



وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في الساحل الغربي مرارا حوادث مماثلة تتهم خلايا نائمة تابعة لجماعة الحوثي بالوقوف وراءها.