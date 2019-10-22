عربي

مقتل جنديين في انفجار استهدف مركبة عسكرية في اليمن

مقتل جنديين في انفجار استهدف مركبة عسكرية في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
 قتل جنديان اليوم (الثلاثاء) في انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، بحسب مصدر محلي مسؤول.

وقال المصدر لوكالة أنباء (شينخوا) إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم في مركبة عسكرية في أثناء مرورها في منطقة المعقل بمديرية المخا غربي محافظة تعز.

وأكد أن الانفجار تسبب بمقتل جنديين اثنين على الأقل وإصابة ثلاثة اخرين.

وبحسب المصدر، فان العبوة تم زراعتها وتفجيرها عن بعد في أثناء مرور المركبة العسكرية.

ولم تتبن أي جهة الهجوم.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في الساحل الغربي مرارا حوادث مماثلة تتهم خلايا نائمة تابعة لجماعة الحوثي بالوقوف وراءها.

أخبار ذات صلة

الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي

الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي

عبد المهدي: لم نَمنَح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إذناً للبقاء بالعراق

عبد المهدي: لم نَمنَح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إذناً للبقاء بالعراق

شاهد: حوار طريف بين بوتين والسيسي حول تشابه ربطتَي العنق

شاهد: حوار طريف بين بوتين والسيسي حول تشابه ربطتَي العنق

دعوى ضد رئيس حكومة لبنان الأسبق بتهمة &#34;الإثراء غير المشروع&#34;

دعوى ضد رئيس حكومة لبنان الأسبق بتهمة "الإثراء غير المشروع"

الكشف عن رحلة غامضة من &#34;إسرائيل&#34; للسعودية

الكشف عن رحلة غامضة من "إسرائيل" للسعودية

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود

قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود

أمريكا تُعلن مغادرة قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة الآمنة

أمريكا تُعلن مغادرة قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة الآمنة

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

شاهد: (Sisters Bookstore).. شقيقات يبدعن بمشروعهن الخاص في غزة

شاهد: (Sisters Bookstore).. شقيقات يبدعن بمشروعهن الخاص في غزة

خمسة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبهم

خمسة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبهم

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في يعبد

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في يعبد

شاهد: الاحتلال يعتقل طفلاً ووالده من العيسوية بالقدس

شاهد: الاحتلال يعتقل طفلاً ووالده من العيسوية بالقدس

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

مصرع رضيعة في حادث دهس بنابلس

مصرع رضيعة في حادث دهس بنابلس

وزيرة الصحة: نبحث آلية تطوير أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية

وزيرة الصحة: نبحث آلية تطوير أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية

تشييع جثمان الشهيد شاهين وسط قطاع غزة

تشييع جثمان الشهيد شاهين وسط قطاع غزة

منوعات

المؤامرة الكبيرة.. مونيكا لوينسكي تنتج فيلما بعنوان &#34;15 دقيقة من العار&#34;

المؤامرة الكبيرة.. مونيكا لوينسكي تنتج فيلما بعنوان "15 دقيقة من العار"

مشادة كلامية بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب الراحل طلعت زكريا

مشادة كلامية بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب الراحل طلعت زكريا

نقل سارة نخلة للمستشفى وعملية طارئة بسبب &#34;نملة&#34;

نقل سارة نخلة للمستشفى وعملية طارئة بسبب "نملة"

صدمة للعائلة الحاكمة ببريطانيا.. هل يتنازلان &#34;هاري وميجان ماركل&#34; عن الحياة الملكية؟

صدمة للعائلة الحاكمة ببريطانيا.. هل يتنازلان "هاري وميجان ماركل" عن الحياة الملكية؟

احذر.. البحث عن هؤلاء المشاهير يعرضك لـ &#34;الهاكرز&#34;

احذر.. البحث عن هؤلاء المشاهير يعرضك لـ "الهاكرز"

شاهد: حفيد حياة الفهد يفاجئ جدته على الهواء

شاهد: حفيد حياة الفهد يفاجئ جدته على الهواء

مريم أوزيرلي تفقد ملامح وجهها.. 4 عمليات لشفتيها و3 لفكها

مريم أوزيرلي تفقد ملامح وجهها.. 4 عمليات لشفتيها و3 لفكها

الكشف عن فيديو مسرب لمشاجرة شقيقة &#34;زينة&#34; و&#34;أحمد عز&#34; بعد تهديدها له

الكشف عن فيديو مسرب لمشاجرة شقيقة "زينة" و"أحمد عز" بعد تهديدها له

مُخرج سينمائي يعترف بتعرضه للاغتصاب على يد إعلامي شهير

مُخرج سينمائي يعترف بتعرضه للاغتصاب على يد إعلامي شهير

هدية عيد ميلادها.. زوج كيم كارديشيان يتبرع بمليون دولار باسمها

هدية عيد ميلادها.. زوج كيم كارديشيان يتبرع بمليون دولار باسمها

عربي

الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي

الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي

عبد المهدي: لم نَمنَح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إذناً للبقاء بالعراق

عبد المهدي: لم نَمنَح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إذناً للبقاء بالعراق

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود

قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود