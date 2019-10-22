عربي

تواصل الاحتجاجات أمام مصرف لبنان.. وتنديد بـ"السياسة المالية"

تواصل الاحتجاجات أمام مصرف لبنان.. وتنديد بـ"السياسة المالية"
رام الله - دنيا الوطن
يواصل عشرات اللبنانيين احتجاجاتهم أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، الثلاثاء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية، فيما استقدمت قوى الأمن تعزيزات إلى المكان.

واعتبر المحتجون أن تلك السياسات، التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان، ساهمت في تفاقم الدين العام، مطالبين باستعادة الأموال، التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار دفعت كفوائد إلى المصارف بحسب المتظاهرين وفق "سكاي نيوز".

من جانبها، أعلنت جمعية المصارف عن إغلاق كافة البنوك، الأربعاء، وذلك خشية تعرض الموظفين لأي اعتداء عليهم وعلى المصارف وفروعها حسب قولها.

وأقام المحتجون اللبنانيون، الثلاثاء، متاريس في الشوارع حول نقطة التجمع المركزية في بيروت، في اليوم السادس من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، رافضين الإصلاحات الاقتصادية المقترحة ومصرين على تنحي الحكومة.

وانتقد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الإصلاحات باعتبارها "مخدرات واهية" تهدف إلى شراء الوقت.

وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، حزمة إصلاح ليلة الاثنين، لكن المظاهرات على مستوى البلاد استمرت في الازدياد، وهي الآن أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ 15 عاما، وقد وحدت أفراد الشعب من جميع الطوائف في رفضهم المشترك للحكومة.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة، وتشمل الإصلاحات التي اقترحها الحريري تخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف وإصلاح قطاع الكهرباء وتقليص المؤسسات الحكومية.

وفي السياق، طالب وزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب، كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات إلى استئناف التدريس صباح الأربعاء والعمل بكل الوسائل للتعويض عن أيام التعطيل التي فرضتها الظروف الراهنة.

وفي قرار مفاجئ، أصدر وزير الإعلام اللبناني، جمال جراح، التابع لتيار المستقبل مرسوما أقال فيه مديرة الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء، لور سليمان، وعين مكانها شخص آخر تابع للتيار الوطني الحر يدعى زياد حرفوش.

وقالت لور سليمان إن "القرار مفاجئ وسياسي"، مضيفة: "أتفاجئ كيف يقال شخص كفؤ في منصبه يعمل على مدار الساعة".

وأوضحت ردا على احتمال إقالتها إلى تغطية الوكالة الرسمية للتحركات الشعبية: "لا أعرف ربما، لكن القرار غير مقبول ومؤسف".

أخبار ذات صلة

الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي

الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي

عبد المهدي: لم نَمنَح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إذناً للبقاء بالعراق

عبد المهدي: لم نَمنَح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إذناً للبقاء بالعراق

شاهد: حوار طريف بين بوتين والسيسي حول تشابه ربطتَي العنق

شاهد: حوار طريف بين بوتين والسيسي حول تشابه ربطتَي العنق

دعوى ضد رئيس حكومة لبنان الأسبق بتهمة &#34;الإثراء غير المشروع&#34;

دعوى ضد رئيس حكومة لبنان الأسبق بتهمة "الإثراء غير المشروع"

الكشف عن رحلة غامضة من &#34;إسرائيل&#34; للسعودية

الكشف عن رحلة غامضة من "إسرائيل" للسعودية

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود

قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود

أمريكا تُعلن مغادرة قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة الآمنة

أمريكا تُعلن مغادرة قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة الآمنة

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

شاهد: (Sisters Bookstore).. شقيقات يبدعن بمشروعهن الخاص في غزة

شاهد: (Sisters Bookstore).. شقيقات يبدعن بمشروعهن الخاص في غزة

خمسة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبهم

خمسة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبهم

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في يعبد

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في يعبد

شاهد: الاحتلال يعتقل طفلاً ووالده من العيسوية بالقدس

شاهد: الاحتلال يعتقل طفلاً ووالده من العيسوية بالقدس

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

مصرع رضيعة في حادث دهس بنابلس

مصرع رضيعة في حادث دهس بنابلس

وزيرة الصحة: نبحث آلية تطوير أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية

وزيرة الصحة: نبحث آلية تطوير أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية

تشييع جثمان الشهيد شاهين وسط قطاع غزة

تشييع جثمان الشهيد شاهين وسط قطاع غزة

منوعات

المؤامرة الكبيرة.. مونيكا لوينسكي تنتج فيلما بعنوان &#34;15 دقيقة من العار&#34;

المؤامرة الكبيرة.. مونيكا لوينسكي تنتج فيلما بعنوان "15 دقيقة من العار"

مشادة كلامية بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب الراحل طلعت زكريا

مشادة كلامية بين هنا الزاهد ومتابعة بسبب الراحل طلعت زكريا

نقل سارة نخلة للمستشفى وعملية طارئة بسبب &#34;نملة&#34;

نقل سارة نخلة للمستشفى وعملية طارئة بسبب "نملة"

صدمة للعائلة الحاكمة ببريطانيا.. هل يتنازلان &#34;هاري وميجان ماركل&#34; عن الحياة الملكية؟

صدمة للعائلة الحاكمة ببريطانيا.. هل يتنازلان "هاري وميجان ماركل" عن الحياة الملكية؟

احذر.. البحث عن هؤلاء المشاهير يعرضك لـ &#34;الهاكرز&#34;

احذر.. البحث عن هؤلاء المشاهير يعرضك لـ "الهاكرز"

شاهد: حفيد حياة الفهد يفاجئ جدته على الهواء

شاهد: حفيد حياة الفهد يفاجئ جدته على الهواء

مريم أوزيرلي تفقد ملامح وجهها.. 4 عمليات لشفتيها و3 لفكها

مريم أوزيرلي تفقد ملامح وجهها.. 4 عمليات لشفتيها و3 لفكها

الكشف عن فيديو مسرب لمشاجرة شقيقة &#34;زينة&#34; و&#34;أحمد عز&#34; بعد تهديدها له

الكشف عن فيديو مسرب لمشاجرة شقيقة "زينة" و"أحمد عز" بعد تهديدها له

مُخرج سينمائي يعترف بتعرضه للاغتصاب على يد إعلامي شهير

مُخرج سينمائي يعترف بتعرضه للاغتصاب على يد إعلامي شهير

هدية عيد ميلادها.. زوج كيم كارديشيان يتبرع بمليون دولار باسمها

هدية عيد ميلادها.. زوج كيم كارديشيان يتبرع بمليون دولار باسمها

عربي

الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي

الملك سلمان يعفي العساف من منصب وزير الخارجية السعودي

عبد المهدي: لم نَمنَح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إذناً للبقاء بالعراق

عبد المهدي: لم نَمنَح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إذناً للبقاء بالعراق

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إغلاق الطرق

قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود

قيس سعيد: فلسطين بوجدان تونس وحرائرها وموقفنا ضد الاحتلال وليس اليهود