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إثيوبيا تُلوح بالحرب مع مصر بسبب سد النهضة

إثيوبيا تُلوح بالحرب مع مصر بسبب سد النهضة
رئيس وزراء اثيوبيا
رام الله - دنيا الوطن
لوح رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، بالحرب مع مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة المتنازع عليه، في حال كان هناك حاجة لذلك، مشدداً عل أن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص، وأن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وأدلى رئيس الوزراء، بتصريحاته خلال جلسة استجواب في البرلمان، هي الأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفق (سكاي نيوز) عربية.

وانهارت محادثات سد النهضة البالغة تكلفته خمسة مليار دولار هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70% منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة.

إلا أن مصر تخشى تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "البعض يقول أموراً عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وأضاف "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين، إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل، لكن هذا ليس في صالح أي منا"، لافتاً إلى أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز".

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