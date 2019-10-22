بشار الأسد: أردوغان "لص"

هاجم الرئيس السوري بشار الأسد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالقول: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لص، وسرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض".



أكد الأسد، وفق صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أن كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض".



وأضاف الرئيس السوري: "إدلب كانت بالنسبة لهم مخفراً متقدماً، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري".



وتابع: "كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".

رام الله - دنيا الوطن