شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 10 مواطنين فلسطينيين.

جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش.

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