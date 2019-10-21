الأوقاف بغزة تُوضح حقيقة رفع إيجار المحلات بسوق فراس

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء اليوم الاثنين، توضيحاً حول ما يُشاع عن حملة لرفع إيجار المحلات في سوق فراس وسط مدينة غزة.





وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تعقيباً على ما بثه تقرير تلفزيوني عن وجود حملة لرفع أسعار إيجار المحال التجارية في سوق فراس، تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على عدم وجود أي حملة لرفع الإيجارات في سوق فراس".



وأضاف البيان: "الرفع كان لبعض العقود المنتهية أو الجديدة، وهي محدودة، وكانت أقل من أجرة المثل، وتنوه الوزارة إلى أنها ستصدر غداً تصريحاً مرئيًا مفصلاً؛ لتوضيح كافة التفاصيل في هذا الموضوع".

رام الله - دنيا الوطن