الاحتلال يعتدي بالضرب على شاب ويُصيب آخر بحروق في العيسوية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالضرب على شاب، وأصابت آخر بحروق، في أعقاب اندلاع مواجهات ببلدة العيسوية في القدس المحتلة.



وحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتدت على الشاب أحمد أبو رومي بالضرب، أثناء تواجده بالقرب من نقطة تفتيش مفاجئة نصبتها على "طريق الطور" في البلدة.



وأوضحت، أن مواجهات اندلعت في محيط جامع الأربعين، أصيب إثرها الشاب سالم موسى درويش بحروق، بعد إطلاق جنود الاحتلال القنابل الصوتية صوب مركبته.