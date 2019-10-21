زخات متفرقة من الأمطار وعواصف رعدية حتى نهاية الأسبوع

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-16 22-15 21-14 بيت لحم 24-16 22-15 21-14 رام الله والبيرة 23-15 21-14 20-13 طولكرم 28-19 27-18 25-18 نابلس 26-17 25-16 24-16 قلقيلية 28-19 27-18 25-18 جنين 28-18 27-17 26-17 سلفيت 24-16 22-15 21-14 طوباس 28-18 27-17 26-17 روابي 26-18 25-17 22-16 الخليل 24-15 21-14 20-13 غزه 27-20 26-19 24-18 أريحا 33-21 32-20 31-20 خانيونس 27-20 26-19 24-18 الأغوار الشمالية 31-19 30-18 29-18 رفح 28-21 227-20 26-17

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون غداً الثلاثاء معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، مشيرةً إلى أنه ستسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.2- خطر الانزلاق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: