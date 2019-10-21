أول تعليق من القائمة المشتركة على إعادة نتنياهو لتكليف تشكيل الحكومة

علق رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، مساء الاثنين، على إعادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكليف تشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي.





وقال عودة، عبر (فيسبوك): إن القائمة المشتركة مستعدة لانتخابات ثالثة في حال تطورت الأمور إلى ذلك، بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو، زعيم حزب (الليكود) فشله في تشكيل الحكومة لأول مرة منذ 11 عاماً.



وأضاف عودة: "انتخابات ثالثة، أمر متعب قليلًا، ولكننا سنحصل على 15 مقعدًا، هكذا استشعرت إرادة الناس، وثقتها بنفسها وبقوتها منذ الانتخابات الأخيرة".



وأكد على أن العرب داخل أراضي 48 كانت لهم مساهمة كبيرة ومهمة في منع المحرض الأكبر (بالإشارة إلى نتنياهو) من الاستمرار، مضيفًا "ستكون لنا مهمة منعه نهائياً من العودة للحكم".



وأعلن نتنياهو الليلة، أنه أعاد التكليف بتشكيل الحكومة للرئيس رؤوفين ريفلين، فيما أعلن الأخير أنه سيكلف بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، الذي رحب بالخطوة، وقال "حان الوقت لنا".

رام الله - دنيا الوطن