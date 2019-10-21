الحكومة تُطالب النائب العام بالتراجع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية وفق الإجراءات القانونية

أصدرت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، بياناً صحفياً حول قرار محكمة الصلح برام الله، بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.



وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: إن الحكومة تابعت القرار، الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي.



وأضاف ملحم، في تصريح صحفي، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): "تؤكد الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفاً على قرار محكمة الصلح الفلسطينية، بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام، بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل".





وتابع ملحم: "تطالب الحكومة القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية، مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير، التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية".







رام الله - دنيا الوطن