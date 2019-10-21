دولي

معبوث ترامب لـ (صفقة القرن) يُغادر البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري

معبوث ترامب لـ (صفقة القرن) يُغادر البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس): إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وأحد أبرز أعضاء فريق (صفقة القرن) جيسون غرينبلات، سيغادر منصبه نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن غرينبلات، قرر ترك منصبه وحدد نهاية الشهر الجاري موعداً لذلك، مشيرةً إلى أن ذلك بسبب تعثر احتمالات إطلاق (صفقة القرن) في المدى المنظور بسبب العراقيل التي واجهت وتواجه تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، قادرة على تبني الصفقة، وتنفيذها.

وكان غرينبلات يخطط للبقاء إلى ما بعد نشر خطة (صفقة القرن)، ولكن تأجيلها المستمر دفعه لوضع حد نهائي لبقائه في موقعه.

يذكر، أن غرينبلات، أعلن في بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أنه سيتنحى عن دوره، لكنه كان ينوي في الأصل البقاء إلى أن تبدأ الحملة الرسمية لكشف خطة السلام ، التي قال البيت الأبيض إنها ستتم في أعقاب تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ومنذ إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، لم يتحقق أي تقدم تقريبًا في محادثات التحالف بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وستنتهي ولاية تشكيل الحكومة الممنوحة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مساء يوم الأربعاء المقبل/23 تشرين الأول/ أكتوبر، وبعد ذلك من المتوقع أن يمنح رئيس إسرائيل روفين ريفلين زعيم "أزرق وأبيض" بيني غانتس أربعة أسابيع لمحاولة تشكيل حكومة.

وعمل غرينبلات بشكل وثيق ومقرب مع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، كجزء من فريق صغير بقيادة صهر الرئيس ترامب، وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.

وسيشارك كوشنر وفريدمان في ملء موقع غرينبلات كل من مساعد كوشنر في البيت الأبيض آفي بيركوفيتش، والمبعوث الأميركي للملف الإيراني براين هوك.

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