دولي

مرشحة للرئاسة الأمريكية: المساعدات الأمريكية لإسرائيل يجب أن تكون مشروطة بوقف الاستيطان

مرشحة للرئاسة الأمريكية: المساعدات الأمريكية لإسرائيل يجب أن تكون مشروطة بوقف الاستيطان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المرشحة المحتملة للرئاسة الأميركية، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، إليزابيث وارن، إنها منفتحة لفكرة جعل مساعدات بلادها لإسرائيل مشروطة بوقف أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

وانتقدت السيناتور وارين، في تصريح صحفي، زيادة المستوطنات في المناطق المحتلة، وقالت "في الوقت الحالي، يقول نتنياهو إنه سيأخذ إسرائيل باتجاه زيادة المستوطنات، لكن هذا لا يدفعنا باتجاه حل الدولتين"، وفق صحيفة (القدس). 

وكانت وارن، قد قالت عندما سئلت في الكونغرس عن موقفها من المساعدات والاستيطان: إن "السياسة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، هي دعم حل الدولتين".

وستشهد الولايات المتحدة في تموز/ يوليو 2020، الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، التي ستقرر رسميًا مرشح الحزب للاقتراع، ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

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