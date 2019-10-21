ممثلة النمسا تطلع على مشاريع المياه في غزة





واطلع الوفد كذلك على سير العمل في المختبر المركزي لمصلحة مياه بلديات الساحل في مدينة الزهراء، جنوب مدينة غزة.



والتقى الوفد بطاقم وحدة تنسيق برنامج إمداد غزة بالمياه المستدامة، والمدعومة من وكالة التنمية النمساوية، حيث تحدث مسئول الوحدة م. مروان البردويل عن عمل ومهام الفريق منذ انطلاق أنشطتها قبل ستة أعوام والدعم الذي تقدمه في مجالات

الصحة والبيئة والاتصال والمتابعة والتخطيط وغير ذلك، والمساهمة مع إدارات سلطة المياه بالعمل على تطبيق إستراتجياتها لحل أزمة المياه.



وكانت وكالة التنمية النمساوية دعمت المرحلة الأولى من محطة دير البلح بقدرة 600 متر مكعب يومياً قبل 16 عاماً، وكذلك دعمت إنشاء المختبر المركزي لمصلحة المياه في عام 2010، والذي تم تزويده بأجهزة حديثة مؤخراً بدعم نمساوي ضمن

مشروع تأهيل وصيانة المرحلة الأولى من المحطة، فيما تم بحث الاحتياجات الضرورية اللازمة لتحسين برامج متابعة ومراقبة جودة المياه في القطاع.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت سلطة المياه، ممثلة النمسا لدى فلسطين، السفيرة أستريد فاين ونائبة السفير كارين كوسينا، حيث زار الوفد محطة تحلية مياه البحر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة التي أنشئت مرحلتها الأولى في عام 2003 بدعم نمساوي، وتم تطويرهاخلال السنوات الماضية بدعم من المانحين وصولاً إلى استكمالها مطلع العام الجاري لتصل قدرتها إلى ستة آلاف متر مكعب يومياً.