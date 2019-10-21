ترامب: سنضرب إيران إذا اضطررنا ومستعدون للحرب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن بلاده ستضرب إيران، إذا "اضطررنا ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".



جاء ذلك في تصريحات له نقلتها قناة (العربية).



في سياق آخر، قال ترامب، مساء اليوم الاثنين: إن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية والأكراد شمال سوريا، صامد رغم بعض الخروقات.



وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، أن "الأكراد ينسحبون من مناطق معينة في سوريا بطريقة ذكية".



وصرح الرئيس الأمريكي بأن "واشنطن لم تقدم التزاما للأكراد من أجل حمايتهم مدة 400 عام"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وبشأن القوات الأمريكية في سوريا، أفاد ترامب بأن قوات بلاده في سوريا ستذهب إلى مناطق مختلفة بادئ الأمر، لكنها "ستعود إلى الديار في نهاية المطاف"، وتابع قائلا: إنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا.



ووجّه ترامب تهديدا جديدا لتركيا، حيث أكد أن أنقرة إذا أساءت التصرف أو اتبعت تركيا سلوكا خاطئا، فإن الولايات المتحدة ستفرض عليها عقوبات وتفرض مزيدا من الضرائب على منتجاتها.