دولي

موقع إسرائيلي: نتنياهو يعيد تفويض تشكيل الحكومة إلى ريفلين غداً

موقع إسرائيلي: نتنياهو يعيد تفويض تشكيل الحكومة إلى ريفلين غداً
نتنياهو وريفلين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يعيد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو التفويض الذي حصل عليه لتشكيل الحكومة، غداً الثلاثاء.

وأضاف الموقع: أن التقديرات تشير إلى أن زعيم (أزرق أبيض)، بيني غانتس الذي سيحصل على تفويض لتشكيل الحكومة، لن يكون قادرًا على تشكيلها، الأمر الذي سيؤدي إلى جولة ثالثة من الانتخابات.

وكان غانتس هاجم نتنياهو بقوله: "بدلاً من تضييع الوقت على مقاطع الفيديو، أعِد التفويض إلى الرئيس ودعنا نشكل حكومة وحدة لخدمة المواطنين الإسرائيليين".

وتابع: "انتهت الحملة الانتخابية في 17 من الشهر الماضي، وفشلت مرة أخرى، فشلت في تشكيل حكومة".

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