موقع إسرائيلي: نتنياهو يعيد تفويض تشكيل الحكومة إلى ريفلين غداً





وكان غانتس هاجم نتنياهو بقوله: "بدلاً من تضييع الوقت على مقاطع الفيديو، أعِد التفويض إلى الرئيس ودعنا نشكل حكومة وحدة لخدمة المواطنين الإسرائيليين".

وتابع: "انتهت الحملة الانتخابية في 17 من الشهر الماضي، وفشلت مرة أخرى، فشلت في تشكيل حكومة".



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404) الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يعيد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو التفويض الذي حصل عليه لتشكيل الحكومة، غداً الثلاثاء.وأضاف الموقع: أن التقديرات تشير إلى أن زعيم (أزرق أبيض)، بيني غانتس الذي سيحصل على تفويض لتشكيل الحكومة، لن يكون قادرًا على تشكيلها، الأمر الذي سيؤدي إلى جولة ثالثة من الانتخابات.