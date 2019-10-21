شؤون فلسطينية

التجمع الصحفي الديمقراطي يدين قرار محكمة "صلح رام الله" حجب المواقع الالكترونية

التجمع الصحفي الديمقراطي يدين قرار محكمة "صلح رام الله" حجب المواقع الالكترونية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان (التجمع الصحفي الديمقراطي) اليوم الإثنين، قرار محكمة "صلح رام الله" حجب المواقع الالكترونية، مؤكداً على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

وقال التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت محكمة "صلح رام الله" قراراً بحجب 59 موقعٍ على الانترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استناداً إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وقال: إن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي السلطة بالترجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

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