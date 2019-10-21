حماس تعلّق على قرار محكمة فلسطينية حجب عشرات المواقع الالكترونية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الإثنين، على قرار محكمة فلسطينية، حجب عشرات المواقع الالكترونية.



وقالت على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السلطة الفلسطينية تقوم بما وصفتها "دفن رأسها في الرمال" في محاولاتها لمنع حرية التعبير و"العودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع".



وأضاف: "لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعاً الكترونياً في فلسطين، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل".



وتابع بدران: أن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم، وفق تعبيره.



ودعا عضو المكتب السياسي لحماس، السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.



وطالب بدران السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.



وأصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناءً على طلب من النائب العام.



وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019: "بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع ومن حيث الموضوع ظاهر الادلة المقدمة في هذا الطلب فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة أعلاه، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019".



وقالت النيابة في طلبها: إن "أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".



وأوضحت النيابة، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والاضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الاهلي الفلسطيني".



وننشر لكم ملحق بأسماء المواقع التي قررت المحكمة حظرها بطلب من النائب العام:



1. موقع حل عنا



2. الترا فلسطين



3. طوباس 24



4. فلسطينيو الخارج



5. الإخبارية palnews وكالة



6. متراس



7. ميدان



8. سلطة



9. فلسطين



10. سواد بخت



11. ايش في



12. صاحبك



13. تحت الحزام



14. مطلع



15. New pal 21



16. Ps 24



17. المجد نحو وعي أمني



18. موقع عرب 48



19. التيار الإصلاحي



20. رياض المالكي لا يمثلني



21. نبض الحقيقة



22. مشانق



23. حركة فتح التيار الإصلاحي الديمقراطي



24. أمد للإعلام



25. إشرافات



26. مواطنون ضد الفساد



27. الشاهد



28. بدون رقابة



29. فلسطين 27



30. عكس التيار



31. صوتكم



32. قم وافضحهم



33. محمود عباس لا يمثلني



34. مطبات



35. حبطرش



36. شبكة أوراق الإخبارية



37. وطن نيوز



38. الشاهد



39. عكس التيار



40. وكالة شهاب للأنباء



41. شبكة قدس الإخبارية



42. فلسطين أونلاين



43. صوت فتح الإخباري دحلان



44. قناة الكوفية



45. شبكة فلسطين للحوار



46. الرسالة نت



47. غزة الآن



48. المجد نحو وعي أمني



49. Ps 24



50. النورس نت



51. العين الأمني



52. فلسطين بالفيديو