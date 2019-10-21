بينهم طفلان.. إصابة سبعة مواطنين في حادث سير غرب نابلس





وأضاف أن طواقمه قدمت الإسعاف اللازم للمصابين وقامت بتحويلهم إلى المستشفى العربي التخصصي لمتابعة العلاج.



رام الله - دنيا الوطنأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني اليوم الإثنين، أن سبعة مواطنين بينهم طفلان أصيبوا بجراح بين المتوسطة والطفيفة بحادث سير وقع بين ثلاث مركبات في شارع يافا قرب مبنى المحكمة غرب مدينة نابلس.