بينهم طفلان.. إصابة سبعة مواطنين في حادث سير غرب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني اليوم الإثنين، أن سبعة مواطنين بينهم طفلان أصيبوا بجراح بين المتوسطة والطفيفة بحادث سير وقع بين ثلاث مركبات في شارع يافا قرب مبنى المحكمة غرب مدينة نابلس.
أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني اليوم الإثنين، أن سبعة مواطنين بينهم طفلان أصيبوا بجراح بين المتوسطة والطفيفة بحادث سير وقع بين ثلاث مركبات في شارع يافا قرب مبنى المحكمة غرب مدينة نابلس.
وأضاف أن طواقمه قدمت الإسعاف اللازم للمصابين وقامت بتحويلهم إلى المستشفى العربي التخصصي لمتابعة العلاج.
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