شؤون فلسطينية

بالأسماء.. محكمة "صلح رام الله" تحظر عشرات المواقع الإلكترونية

بالأسماء.. محكمة "صلح رام الله" تحظر عشرات المواقع الإلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019: "بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشان الجرائم الالكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع ومن حيث الموضوع ظاهر الادلة المقدمة في هذا الطلب فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة أعلاه، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019".

وقالت النيابة في طلبها: إن "أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والاساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وأوضحت النيابة، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والاضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الاهلي الفلسطيني".

وننشر لكم ملحق بأسماء المواقع التي قررت المحكمة حظرها بطلب من النائب العام:

1. موقع حل عنا
2. الترا فلسطين
3. طوباس 24
4. فلسطينيو الخارج
5. الإخبارية palnews  وكالة
6. متراس
7. ميدان
8. سلطة
9. فلسطين
10. سواد بخت
11. ايش في
12. صاحبك
13. تحت الحزام
14. مطلع
15. New pal 21
16. Ps 24
17. المجد نحو وعي أمني
18. موقع عرب 48
19. التيار الإصلاحي
20. رياض المالكي لا يمثلني
21. نبض الحقيقة
22. مشانق
23. حركة فتح التيار الإصلاحي الديمقراطي
24. أمد للإعلام
25. إشرافات
26. مواطنون ضد الفساد
27. الشاهد
28. بدون رقابة
29. فلسطين 27
30. عكس التيار
31. صوتكم
32. قم وافضحهم
33. محمود عباس لا يمثلني
34. مطبات
35. حبطرش
36. شبكة أوراق الإخبارية
37. وطن نيوز
38. الشاهد
39. عكس التيار
40. وكالة شهاب للأنباء
41. شبكة قدس الإخبارية 
42. فلسطين أونلاين
43. صوت فتح الإخباري دحلان
44. قناة الكوفية
45. شبكة فلسطين للحوار
46. الرسالة نت
47. غزة الآن
48. المجد نحو وعي أمني
49. Ps 24
50. النورس نت
51. العين الأمني 
52. فلسطين بالفيديو 

 




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