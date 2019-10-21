أبو سمهدانة: يجب صرف رواتب أسرى ومحرري غزة كاملة

محافظ المنطقة الوسطى عبد الله أبو سمهدانة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ المنطقة الوسطى عبد الله أبو سمهدانة، على ضرورة تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس المتعلق بصرف الرواتب كاملة للأسرى في سجون الاحتلال وكذلك الأسرى المحررين على حد سواء بين شقي الوطن ودون أي تمييز.



وشدد أبو سمهدانة خلال استقباله عدد من المحررين على ان قرار الرئيس بهذا الشأن واضح وهو صرف الرواتب كاملة للأسرى المحررين ومن هم في سجون الاحتلال، مطالباً في الوقت ذاته وزارة المالية بتنفيذ هذا القرار واصفاً استثناء الأسرى المحررين ومن هم داخل السجون من قطاع غزة بالسلوك الجائر.



وأضاف ابو سمهدانة ان أسرى غزة يتقاضون 50 % من الراتب وذلك في مخالفة واضحة لقرار الرئيس، مشيراً إلى ان المطلوب من وزارة المالية وقف استثناء أسرى غزة من هذا القرار والعمل على تنفيذ قرار الرئيس وصرف الرواتب كاملة للأسرى في غزة أسوة بزملائهم في الضفة الغربية .



وأشار ابو سمهدانة إلى أن الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بهذه القضية وهو ما بدا واضحاً في المواجهة بين السلطة الوطنية وحكومة الاحتلال التي أقدمت على قرصنة اموال السلطة الفلسطينية بحجة صرف رواتب للأسرى والشهداء وهو ما اكد الرئيس على رفضه باعتبار ان مستحقات الأسرى والشهداء كانت وستبقى على سلم الاولويات ولن يتم التنازل عنها مهما كان الثمن .



في سياق متصل، أكد ابو سمهدانة على ضرورة توسيع نطاق الدعم والإسناد للأسرى في مواجهات انتهاكات الاحتلال، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والانسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الحرب التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال سواء على صعيد الاعتقال الاداري او سياسة الاهمال الطبي التي تتهدد حياة الكثير من الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى المرضى .



