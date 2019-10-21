برعاية اشتية..توقيع اتفاقيات منح مالية لـ 17 مشروعاً بدعم من صندوق التضامن

وشملت الاتفاقيات العديد من المشاريع في المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية، إضافة الى تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المطلوبة، الى جانب دعم نشاط الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، مع التركيز على مشاريع في مدينة القدس.



وثمّن رئيس الوزراء الدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي لفلسطين في العديد من المجالات، معرباً عن ثقته بمواصلة تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة.



وأكد اشتية على أهمية هذه الاتفاقيات التي استهدفت مؤسسات غير ربحية، لا سيما مؤسسات مجتمعية ومقدسية.





من جانبه نقل الرويضي تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، مؤكدا مواصلة المنظمة دعمها السياسي والمالي لفلسطين، وكل متطلبات العمل في إطار التمكين الاقتصادي لمدينة القدس وقطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، جرى اليوم في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، توقيع اتفاقيات منح مالية لـ 17 مشروعاً لصالح مؤسسات فلسطينية، التي أقرها صندوق التضامن الإسلامي، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.جاء ذلك بحضور ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامي ناصر قطامي، وممثلين عن الرئاسة ووزارة الخارجية.