موظفو وزارة الخارجية يشاركون المواطنين في موسم قطف الزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

شارك موظفو وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، في حملة لمساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون في أراضي قرية رأس كركر قضاء رام الله.



و أشار السفير أحمد الديك رئيس ديوان وزير الخارجية إلى أن هذه الفعالية تأتي في سياق مشاركة الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الموسم المبارك خاصة في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة واعتداءات المستوطنين المتكررة لمنع المواطنين من قطف الزيتون و حرمانهم من الوصول لأراضيهم.



و أضاف: "يجب أن لا ننسى أن جذور أشجار الزيتون ما هي الا جزء من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا الفلسطينية، ويعتمد شعبنا على هذا الموسم كمرتكز أساسي لإقتصادياته".



من جانبهم، شكر المزارعون موظفي الوزارة لما قاموا به من مساعدة في تقديم المعونة لهم بجني ثمار الزيتون، متمنين لهم التوفيق الدائم في خدمة شعبهم وقضايا وطنهم.