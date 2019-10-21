مالية غزة تُصدر تنويهًا لموظفيها حول الاستفادة من المستحقات للرسوم الجامعية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة المالية في غزة اليوم الاثنين، تنويها لموظفيها حول الاستفادة من المستحقات للرسوم الجامعية في الجامعات المحلية.



ونوهت الوزارة في بيان مقتضب عبر صفحتها على (فيسبوك)، إلى أنه سيتم إعادة تفعيل خدمة الاستفادة من المستحقات للرسوم الجامعية على موقع وزارة المالية www. mof.gov.ps وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 22/10/2019، ولمدة ثلاثة أيام فقط حتى نهاية دوام يوم الخميس 25/10/2019.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن تفعيل النظام المحوسب لتسديد رسوم المعاملات الحكومية للموظفين من المستحقات، ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 21 تشرين الأول/ أكتوبر.