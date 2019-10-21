شؤون فلسطينية

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على نحو 700 دونم جنوب نابلس

مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على نحو 700 دونم جنوب نابلس
أراضي فلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن 
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاً استيطانياً جديداً للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان بشار صادق، أن سلطات الاحتلال وزعت خارطة جوية جديدة تبين خطوط مناطق الأراضي المصنفة "ب" في قريوت، والتي تظهر تقليص هذه المناطق، خاصة الأراضي الواقعة شمال غرب قريوت، لصالح مستوطنة (عيليه).

وأشار إلى أن الأراضي التي شملها المخطط أصبحت تعرف باسم "مناطق تنسيق"، أي أنها داخل حدود المستوطنة المذكورة، ولا يسمح للمواطنين والمزارعين الدخول إليها، إلا من خلال تصريح خاص، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبيّن صادق أن المنطقة المستهدفة شهدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها طرد قاطفي الزيتون وتهديدهم بعدم العودة إلى تلك المنطقة دون الحصول على تصاريح.

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