الجبهة الشعبية: لا نريد انتخابات تعمق الإنقسام وتؤدي لفصل غزة عن الضفة

أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، أن الانتخابات في جوهر الرؤية الوطنية شاملة لتعزيز المصالحة الفلسطينية، مضيفةً: "لا نريد انتخابات تعمق الانقسام وتؤدي لفصل غزة عن الضفة الغربية".



وأضافت أبو دقة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هناك ظروف إقليمية ودولية وانقسام داخلي، والشعب يعيش بشكل استثنائي تحت الإحتلال، وهذا يعمق مدى الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن نريد انتخابات تعمق الوحدة والشراكة، وعلى قاعدة التوافق الوطني، حتي لا نكرس الانقسام والانفصال".



وتابعت أبو دقة: "لابد أن يكون هناك لقاء وطني للأمناء العامين والإطار القيادي لمنظمة التحرير، ولابد من الرئيس محمود عباس أن يدعو لهذا اللقاء، وفى هذا اللقاء تطرح كافة القضايا العالقة، وتشكل حكومة مؤقتة تجهز للانتخابات".













وأكملت أبو دقة: "الانقسام نافذة لتنفيذ مشروع صفقة القرن، ولابد من المصالحة تحت الرؤية الوطنية، ونحن ننتظر رأي الأخوة في حركة فتح".

خاص دنيا الوطن