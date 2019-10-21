شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات توضح حقيقة تصريحات منسوبة لها حول موقف حماس من الانتخابات

لجنة الانتخابات توضح حقيقة تصريحات منسوبة لها حول موقف حماس من الانتخابات
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الانتخابات المركزية، عدم إدلائها بأي تصريح صحفي حول موقف حركة حماس من دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية. 

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: " إن عدداً من المواقع الإخبارية تداولت أنباءً حول تصريحات صادرة عن مسئولي الجنة تتحدث عن موافقة حركة حماس على دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية أولاً ومن ثم الرئاسية، إلى جانب تأكيد اللجنة على ضرورة اتباع القانون رقم 1 لسنة 2007، والذي ينص علي اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل للانتخابات".

وأضاف البيان :"سياسة اللجنة الإعلامية تتمثل في تغطية أخبار ونشاطات اللجنة وعدم الإدلاء بأي تصريحات تنسب الى أي فصيل سياسي، كما أننا نشكر تفاعل كافة وسائل الاعلام على تغطيتها للأخبار المتعلقة بالانتخابات العامة ونأمل من كافة المصادر والمواقع أن تتحقق مباشرة من التصريحات الصادرة عن اللجنة فقط". 

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