شؤون فلسطينية

صور: الشرطة تفتتح معرض الصور للاجسام المبشوهة في رام الله

صور: الشرطة تفتتح معرض الصور للاجسام المبشوهة في رام الله
جانب من المعرض
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت الشرطة اليوم معرض الصور للاجسام المبشوهة في مدرسة بنات البيرة الثانوية بالتعاون والشراكة مع مديرية التربية والتعليم والجمعية الطوعية الايطالية.

وذكرت،إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المعرض افتتح بحضور مدير شرطة المحافظة العميد حقوقي علاء الشلبي ومدير التربية والتعليم الاستاذ باسم عريقات وفادي العاروري ممثل الجمعية الطوعية الايطالية والمقدم صالح ياسين مدير ادارة هندسة المتفجرات وعد من الطلاب والمرشدين.

 والهدف من تنظيم المعرض لتعزيز الوعي لدى الطلاب والمواطنين حول مخاطر الألغام والأجسام المشبوهة، ومن أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وأراوحهم، وصولا إلى مجتمع آمن ومستقر وبعيد عن الأخطار والمشاكل الأمنية.

وأكد العميد الشلبي،أن مديرية الشرطة، تسعى دائماً وبشكل مستمر إلى تعزيز الأمن الداخلي في المجتمع والحفاظ على سلامتهم وأرواحهم،مما يتطلب تضافر الجهود، والمساهمة الفاعلة والتعاون من قبل جميع مؤسسات المجتمع والأهالي مع الشرطة، من أجل تعزيز وإنجاح برامج التوعية الأمنية التي يجب على المواطن أن يكون شريكا أساسيا فيها.

وأشار الاستاذ عريقات الى إن تعاون الجمهور مع الشرطة، يسهم بقوة في التقليل من حوادث الإصابات بالألغام، داعياً المواطنين إلى تبليغ الشرطة والجهات الأمنية المختصة، في حال العثور على أجسام مشبوهة، وذلك حتى تتمكن الشرطة من التعامل معها ومعالجتها.

وخلال المعرض تحدث المقدم ياسين للحضور عن مخاطر الألغام والأجسام المشبوهة وكيفية الوقاية منها، وتحدث أيضا،حول مواصفات وأشكال الأجسام المشبوهة والألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي، ومخاطر الاقتراب منها أو العبث بها.








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