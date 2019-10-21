شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": لم يعد مفهوماً إستمرار التنسيق الأمني مع الإحتلال

"الديمقراطية": لم يعد مفهوماً إستمرار التنسيق الأمني مع الإحتلال
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الإثنين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019، اجتياحات عصابات المستوطنين للمقدسات الدينية الفلسطينية في الأقصى، والحرم الإبراهيمي، وغيرها من أماكن الصلاة والعبادة، تحت حماية قوات الإحتلال أنها تشكل مقدمات فاقعة وواضحة، تنبئ بالنوايا السيئة، وبأهداف مبطنة تمهد للإستيلاء على هذه الأماكن، ونزع صفاتها الحالية عنها، وفرض التهويد عليها، في محاولات عنيدة وفاشية، لإثبات حقيقة الخرافات الإسرائيلية التلمودية حول فلسطين بإعتبارها أرضاً إسرائيلية، وتبرير سياسة الإستيطان الإستعماري الكولونيالي، وإقتلاع شعبنا من أرضه، وتشريده، وتدمير كيانيته السياسية ومحو شخصيته الوطنية، في إستكمال للحرب الإسرائيلية التي شنت عليه وكانت ذروتها عام 1948.

وقالت الجبهة، في بيان وصل "دنيا الوطن" إنه لم يعد يكفي الحديث عن رغبة إسرائيل في تحويل الصراع مع شعبنا إلى حرب دينية، ولم يعد يكفي الدخول في جدال حول الرواية التاريخية، فالواقع الذي تصنعه السياسات الإستعمارية الإسرائيلية وتعمل على بنائه ميدانياً، تجاوز كل أشكال الصراع النظري وتحول إلى صراع ميداني يقوم على التهام الأرض يومياً، وخلق الوقائع ميدانياً، الأمر الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، الإنتقال من مربع تحذير المجتمع الدولي من خطورة ما يجري، ومربع الرفض الكلامي المجاني لإجراءات سلطات الإحتلال، إلى مربع الرد العملي والميداني، عبر اللجوء إلى الأسلحة الفاعلة التي وفرتها قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23، وقرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ27+ الـ28، بما في ذلك إمتلاك الإرادة السياسية والثقة بالشعب الفلسطيني وبحركته الجماهيرية، وبقدرته على الصمود والدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية والقومية المشروعة.

وفي هذا السياق دعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى الرد على تغول سلطة الإحتلال وقطعان المستوطنين بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي من خلال:

• تعليق الإعتراف بدولة الإحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف الإستيطان والتهويد.

• وقف التنسيق الأمني، إذ لا يصح بعد الآن أن تستمر سلطات الإحتلال في إجتياح مقدساتنا الوطنية الفلسطينية، والتنسيق الأمني قائم مع هذه السلطات.

• مقاطعة تامة للبضائع الإسرائيلية وتسريع سياسة الإنفكاك الإقتصادي مع الإحتلال، ووقف لجان التنسيق التي أعيدت لها الحياة في إطار العودة للعمل ببروتوكول باريس الإقتصادي.

وختمت الجبهة مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات وغيرها هي التي من شأنها أن تتصدى ميدانياً لسياسات التهويد والتغول الإستيطاني، كما من شأنها أن تشكل رافعة جديدة لتطوير قدرات المقاومة الشعبية على التصدي للإحتلال والإستيطان والدفاع عن حقوقنا الوطنية والقومية.

أخبار ذات صلة

لجنة الإنتخابات المركزية توضح حقيقة تصريحات بشأن موقف حماس من الإنتخابات

لجنة الإنتخابات المركزية توضح حقيقة تصريحات بشأن موقف حماس من الإنتخابات

صور: الشرطة تفتتح معرض الصور للاجسام المبشوهة في رام الله

صور: الشرطة تفتتح معرض الصور للاجسام المبشوهة في رام الله

المستشار براك: شعارنا إما فلسطين أو الفساد .. ونحن إخترنا فلسطين

المستشار براك: شعارنا إما فلسطين أو الفساد .. ونحن إخترنا فلسطين

أسرى مُحررون: رواتبنا تُصرف بنسبة 50% ونريد الكشف عن الشخص المُتسبب بالخصومات

أسرى مُحررون: رواتبنا تُصرف بنسبة 50% ونريد الكشف عن الشخص المُتسبب بالخصومات

&#34;الأزهر&#34; توضح حقيقة منع طلبة من كلية طب الأسنان دخول الجامعة

"الأزهر" توضح حقيقة منع طلبة من كلية طب الأسنان دخول الجامعة

صور: اختتام سباق الهجن الأول من نوعه على مستوى فلسطين

صور: اختتام سباق الهجن الأول من نوعه على مستوى فلسطين

الأوقاف تُعلن عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

الأوقاف تُعلن عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

مواطن يُبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل

مواطن يُبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

صور: الشرطة تفتتح معرض الصور للاجسام المبشوهة في رام الله

صور: الشرطة تفتتح معرض الصور للاجسام المبشوهة في رام الله

المستشار براك: شعارنا إما فلسطين أو الفساد .. ونحن إخترنا فلسطين

المستشار براك: شعارنا إما فلسطين أو الفساد .. ونحن إخترنا فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34;: لم يعد مفهوماً إستمرار التنسيق الأمني مع الإحتلال

"الديمقراطية": لم يعد مفهوماً إستمرار التنسيق الأمني مع الإحتلال

صور: اختتام سباق الهجن الأول من نوعه على مستوى فلسطين

صور: اختتام سباق الهجن الأول من نوعه على مستوى فلسطين

مواطن يُبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل

مواطن يُبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تمثل فلسطين بالمؤتمر الدولي حول التعاون الثلاثي بالبرتغال

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تمثل فلسطين بالمؤتمر الدولي حول التعاون الثلاثي بالبرتغال

هيئة الأسرى: 28 يوماً على إضراب الأسيرة اللبدي وسط تدهور بصحتها

هيئة الأسرى: 28 يوماً على إضراب الأسيرة اللبدي وسط تدهور بصحتها

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم طفل

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم طفل

منوعات

هكذا تمزق فستان حليمة بولند.. ورد فعلها يعرضها للسخرية

هكذا تمزق فستان حليمة بولند.. ورد فعلها يعرضها للسخرية

منى زكي تلتقي نجمة بوليوود سونام كابور

منى زكي تلتقي نجمة بوليوود سونام كابور

لأول مرة نشوى مصطفى تكشف عن جنسية زوجها الأخرى

لأول مرة نشوى مصطفى تكشف عن جنسية زوجها الأخرى

نسرين طافش ترد على مزاعم علاقتها بزوج أصالة

نسرين طافش ترد على مزاعم علاقتها بزوج أصالة

زينة تتألق بفستان جريء بحفل زفاف شريف شاكر.. والجمهور: &#34;بتغيظ أحمد عز&#34;

زينة تتألق بفستان جريء بحفل زفاف شريف شاكر.. والجمهور: "بتغيظ أحمد عز"

شاهد: أحدث ظهور لعادل إمام في تصوير مسلسله الجديد

شاهد: أحدث ظهور لعادل إمام في تصوير مسلسله الجديد

شاهد: مغازلة الإعلامية سارة دندراوي لمحمد عبده تشعل الأجواء

شاهد: مغازلة الإعلامية سارة دندراوي لمحمد عبده تشعل الأجواء

الأمير هاري يكشف &#34;اللعبة&#34; التي قتلت أمه الأميرة ديانا ويُعلن: لا أخشاها

الأمير هاري يكشف "اللعبة" التي قتلت أمه الأميرة ديانا ويُعلن: لا أخشاها

خلاف نادر وغريب بين مذيعَين في (العربية) و(سكاي نيوز) يثير اهتمام الآلاف

خلاف نادر وغريب بين مذيعَين في (العربية) و(سكاي نيوز) يثير اهتمام الآلاف

أصالة تحسم الجدل حول طلاقها من طارق العريان

أصالة تحسم الجدل حول طلاقها من طارق العريان

عربي

جعجع: يجب تشكيل حكومة &#34;صدمة&#34; من المستقلين ونصر الله لا يقرأ الشارع

جعجع: يجب تشكيل حكومة "صدمة" من المستقلين ونصر الله لا يقرأ الشارع

المخابرات الأردنية تكشف تفاصيل القبض على مجموعة خططت لعمليات تفجيرية بعمان

المخابرات الأردنية تكشف تفاصيل القبض على مجموعة خططت لعمليات تفجيرية بعمان

شاهد: العاهل الأردني يتجاهل طلباً إسرائيلياً بشأن الغُمر والباقورة

شاهد: العاهل الأردني يتجاهل طلباً إسرائيلياً بشأن الغُمر والباقورة

شاهد: القوات الأمريكية تنسحب من سوريا باتجاه العراق

شاهد: القوات الأمريكية تنسحب من سوريا باتجاه العراق