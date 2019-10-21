شؤون فلسطينية

أسرى مُحررون: رواتبنا تُصرف بنسبة 50% ونريد الكشف عن الشخص المُتسبب بالخصومات

أسرى مُحررون: رواتبنا تُصرف بنسبة 50% ونريد الكشف عن الشخص المُتسبب بالخصومات
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد عدد من الأسرى المُحررين في قطاع غزة، بينهم مبعدون، أنهم دخلوا شهرهم العشرون، وسط تلقيهم رواتبهم منصوقة إلى النصف، حيث دعوا لتطبيق كلام الرئيس محمود عباس عندما قال: "لو بقي فلسًا واحدًا، فسيصرف لأسر الشهداء، والجرحى، والأسرى".

وقال الأسير المُحرر، ياسر النمروطي: إن مشكلتهم في ظل الرواتب الحالية تتفاقم، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة منذ فترة.

ودعا النمروطي خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، لأن يتدخل الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وكذلك رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، حتى يتم اعادة الرواتب كاملة، كما كانت قبل عام ونصف، مشيرًا إلى أن للأسرى أصحاب الرواتب المنقوصة، عدة استحقاقات لم يحصلوا عليها من بدء صرف أنصاف رواتب.

وأكد وجود تمييزًا واضحًا بين الأسرى المحررين بالضفة وزملائهم بغزة، لأن الأوائل يتلقون رواتبهم كاملة على عكس أسرى غزة، مطالبًا بالكشف عن الشخص الذي يقف خلف عدم إنصاف أسرى غزة، بعد سنوات من النضال في سبيل القضية الفلسطينية.

كما أشار إلى أن أسرى قطاع غزة، المتواجدين في سجون الاحتلال، وعلى العكس يتم صرف رواتب كاملة للأسرى في الضفة، مضيفًا: "المعاناة التي طالت إبن الضفة في السجن هي نفس المعاناة لإبن غزة، لكن ما يحدث الآن تمييز عنصري".

بدوره، قال الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، بسام المجدلاوي: إنه رغم وجود قرار واضح من الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، بصرف رواتب ذوي الشهداء والأسرى والجرحى كاملة؛ إلا أن هذا القرار لم يُطبق إلى اليوم، ويتم صرف رواتب الأسرى بنسبة 50%.

وأضاف المجدلاوي لـ"دنيا الوطن"، أن موقف الهيئة مع مطالب هؤلاء المحررين، وهذا الموقف تم إبلاغه لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ليتم إنهاء المعاناة، والأخير وعد ببذل كل جهد من أجل إعادة صرف الرواتب كاملة.

أما الأسير المُحرر المُبعد لقطاع غزة، إبراهيم عليان، فقد أشار إلى وجود خطأ فادح مُرتكب بحق الأسرى المحررين، لافتًا إلى أنه يجب أن تُشكل لجنة لبحث ملف الأسرى المحررين لإنصافهم.

وقال عليان لـ"دنيا الوطن": إن الرئيس أبو مازن أكد في أكثر من مرة بأن رواتب الأسرى يجب أن تكون كاملة ولا يتم المساس بها، مضيفًا: "نحن نثق بالرئيس والقيادة الفلسطينية، واليوم تم عقد مؤتمر صحفي من أجل إظهار معاناة الأسرى المحررين، وهذه الفعاليات ستستمر حتى يتم صرف رواتب بنسبة 100% واعادة الاستحقاقات كاملة".

 














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