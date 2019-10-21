"الأزهر" توضح حقيقة منع طلبة من كلية طب الأسنان دخول الجامعة



وكانت وسائل إعلام محلية، قالت: إن حامعة الأزهر منعت عشرات الطلبة من كلية طب الأسنان، من الدخول، بحجة عدم تسديدهم الرسوم الدراسية غزة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن منع طلبة كلية طب الأسنان، من دخول الجامعة، بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.وقال د. مازن حمادة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن هذه الأنباء غير صحيحة، وليست بالطريقة السلبية التي تم نشرها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.وأضاف: ما حدث هو إجراءات داخلية لحث الطلبة على دفع الرسوم، حتى ينتظموا في دراستهم، والجامعة تقوم بواجبها تجاه الطلبة، كما الطالب عليه أن يقوم بواجباته تجاه الجامعة.