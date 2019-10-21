صور: اختتام سباق الهجن الأول من نوعه على مستوى فلسطين

رام الله - دنيا الوطننظم الاتحاد الفلسطيني لرياضة سباقات الهجن السباق الأول من نوعه على مستوى فلسطين 2019م، والذي أقيم يوم الأحد على أرض مطار فلسطين بمدينة رفح تحت رعاية اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية.وحضر السباق، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" عدد كبير من المتابعين، يتقدمهم محمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، فتحي أبو العلا، وأعضاء اتحاد رياضة سباقات الهجن.وشهد السباق منافسة كبيرة، على صعيد الكبار والصغار، حيث جاءت السباق على النحو التالي.الشوط الأول : جمال كبار هجن 7 كيلومركز أول – علي أبو خالد (شاهين).مركز ثاني – هشام الشاعر(هلال).مركز ثالث- محمد أبو زايد (سنجار).الشوط الثاني : جمال صغار قعدان 3 كيلومركز أول- أيمن أبو صقر (الدبلوماسي).مركز ثاني- سليمان أبو نصر (عجيل).مركز ثالث- علي أبو خالد (الضبع).وقال سالم أبو لغد رئيس الاتحاد الفلسطيني لسباقات الهجن ان السباق الأول يعتبر باكورة نشاطات الاتحاد وبداية مميزة لتنظيم العديد من السباقات خلال الفترة المقبلة.وأضاف أبو لغد أن الاتحاد يسعى لإعادة تفعيل سباقات الهجن في فلسطين خاصة وأنها تحمل تاريخ وارث قديم للانسان العربي والفلسطيني.وأشاد أبو لغد بالمشاركة الواسعة من المتسابقين والحضور الجماهيري الكبير الذي يعكس اهتمام شريحة واسعة من المعنيين بسباق الهجن.وشكر أبو لغد اللجنة الاولمبية على اهتمامها الكبير بالسباق وحرصه على انتشار تلك الرياضة من خلال إقامة بطولات جديدة في الفترة القادمة.