شؤون فلسطينية

الأوقاف تُعلن عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

الأوقاف تُعلن عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، عن أسماء شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1441هـ - 2019/2020م في المحافظات الشمالية والجنوبية.

ودعا وكيل الوزارة حسام أبو الرب، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة والمؤهلة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، ومنعاً للاستغلال من السماسرة، وأصحاب الشركات الوهمية.

وقال: إن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية للعمل في موسم العمرة من خلال تعليمات التأهيل لشركات الحج والعمرة للموسم الحالي، وأن الإجراءات بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن، وحماية عمل الشركات الفلسطينية، بما يضمن موسم يعود بالراحة على المواطن، وتقديم الخدمة الأفضل له.

وأشار أبو الرب إلى أن وزارة الأوقاف، تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج، وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء، الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات.

من جهته، أوضح الوكيل المساعد للحج والعمرة، سليم الأشقر، أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة، تفتح أبوابها أمام كافة المواطنين والمعتمرين، لتقديم أي اقتراح أو شكوى، مؤكداً على شركات الحج والعمرة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه معتمريها، وأن الوزارة لن تتردد عن معاقبة أي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.

وأضاف، أنه سيتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات
 أولاً بأول، من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي ستضعها الوزارة، محذراً من الوقوع في المخالفات؛ حرصاً على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين.

وبين الأشقر، أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للمحافظات الشمالية، بلغ 83 شركة، وفي المحافظات الجنوبية بلغ 74 شركة.

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