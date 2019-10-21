مواطن يُبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل



وأضافت بأنه وحين وصول شرطة مكافحة المخدرات للمنزل، قامت بإلقاء القبض على الابن أمام المنزل، وبتفتيشه تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته، والتي كانت عبارة عن مادة الماريجوانا المخدرة، والتحرز عليها أصولاً.



وأكدت توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقام مواطن بالإبلاغ عن ابنه، اليوم الاثنين، لتعاطيه المخدرات داخل منزل العائلة في الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن": "بانه وبناء على اتصال هاتفي ورد لشرطة مكافحة المخدرات من أحد المواطنين، يبلغ فيه عن قيام إبنه بتعاطي المخدرات في منزل العائلة، على الفور تحركت دورية الشرطة للمنزل؛ لإلقاء القبض على الابن وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة".