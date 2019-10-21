وزارة الصحة تُوضح مصير "بودرة التلك" التابعة لـ"J &J" بعد اكتشاف مادة سامة بها



وبعد المتُابعة، أصدرت دائرة الجودة الدوائية في وزارة الصحة تعميماً للتأكد من التشغيلة الموجودة في الأسواق، وأكدت أن المستحضر مسجل لدى دائرة التسجيل الدوائي، ولكن لم يتم استيراد هذه التشغيلة للأسواق الفلسطينية بتاتاً.



وجاء قرار سحب منتج بودرة التلك في بريطانيا وأمريكا بسبب وجود مادة (الأسبستوس) به بنسبة كبيرة.



خاص دنيا الوطنأعلنت شركة (جونسون آند جونسون)، عن سحب منتجاتها بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بعد اكتشاف وجود مواد سامة بها تشكل خطراً على بشرة الأطفال.واتخذت الشركة هذا القرار، بعدما أجرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اختباراً عشوائياً على إحدى هذه الزجاجات، ووجدت بها نسبة من تلوث (أسبست الكريسوتيل).وللوقوف على مصير هذا المُنتج في الأسواق الفلسطينية، تواصلت "دنيا الوطن" مع وزراة الصحة، التي أكدت بدورها مُتابعتها الدائمة لقرارات وإعلانات شركة (جونسون آند جونسون).وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أسامة النجار: "إذا أعلنت الشركة عن وجود مُشكلة في أحد المُنتجات، واكتشفنا أنها موجودة بفلسطين، تقوم فوراً وزارة الصحة عبر الإدارة العامة للصيدلة بالإعلان للجمهور الفلسطيني، بوقف التعامل مع هذا المُنتج، وتطلب من جميع الصيدليات سحبها، وعدم بيعها على الإطلاق".